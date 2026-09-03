Konami представила экшен Rhapsody in Scarlet о магической певице в джазовом Нью-Йорке 1920-х

Konami представила Rhapsody in Scarlet — новый экшен, действие которого развернётся в стилизованном под городское фэнтези Нью-Йорке 1920-х годов. Игра стала одной из двух новых презентаций компании во время сегодняшнего State of Play.

Главной героиней выступит маг Элли Майерс, которой предстоит отправиться в опасное путешествие и противостоять угрозе, способной потрясти весь мир. Судя по дебютному трейлеру, сражения станут одной из ключевых особенностей проекта.

Элли использует мощные магические атаки и призывает необычных существ — Сколл, Балхут и Тандерберд. Их способности позволяют героине наносить масштабные удары, буквально заполняющие экран эффектами. При этом визуальный стиль игры сочетается с атмосферой Нью-Йорка 1920-х годов, а происходящее сопровождает джазовая музыка.

Отдельное внимание в трейлере уделено самой Элли: судя по ролику, героиня не только сражается с помощью магии, но и исполняет сопровождающую происходящее джазовую композицию.

Konami пообещала раскрыть дополнительные подробности о Rhapsody in Scarlet во время собственного шоу Konami Press Start. Пока компания не раскрыла дату выхода игры и список платформ.