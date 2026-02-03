Раскрытие технических характеристик RIDE 6 для PlayStation 5 и Xbox Series

Разработчики из Milestone рассказали о технических характеристиках мотосимулятора RIDE 6 для разных платформ: версии для PlayStation 5 и Xbox Series X будут работать в разрешении 4K и с частотой 60 кадров в секунду, а версия для Xbox Series S — в 2K и с частотой 60 кадров в секунду.

Что касается версии для PlayStation 5 Pro, она также будет работать в 4K-разрешении, но уже с частотой 90 кадров в секунду. Команда разработчиков подтвердила, что пока не планирует делать версию для Switch 2, поскольку все силы направлены на разработку ранее анонсированных версий.

RIDE 6 выйдет 12 февраля этого года на PS5, Xbox Series X|S и ПК.