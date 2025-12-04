Ride 6 - на всех покрытиях и на любой скорости: геймплейный трейлер обещает масштаб

Серия RIDE готовится сделать новый рывок вперёд: разработчики показали свежий геймплей Ride 6, продемонстрировав расширенный парк мотоциклов, разные типы трасс и обновлённые режимы. Трейлер делает акцент на ощущении дороги — будь то рыхлая грунтовая поверхность, гоночный асфальт или комбинированные покрытия.

Игроков ждёт огромный выбор техники: более 250 мотоциклов на старте (и свыше 340 с DLC). Впервые в серии появились туринговые и эндуро модели, что добавляет разнообразия как в управлении, так и в стилях гонки. Под стать впечатляющему парку — 45 трасс, среди которых реальные автодромы, фантазийные локации и новые внедорожные треки.

Особое внимание уделено кастомизации. В Ride 6 расширены редакторы не только для мотоциклов, но и для экипировки. А встроенный Race Creator позволит создавать собственные чемпионаты и делиться ими с другими игроками.

Карьера также получила серьёзное обновление: в режиме RIDE Fest предстоит встретиться с 10 легендами мотоспорта, включая Кейси Стоунера и Гая Мартина. В мультиплеере заявлена полноценная кроссплатформа и локальные гонки на одном экране (хоть сплит-скрин и не будет доступен при запуске).