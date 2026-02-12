Состоятся выход симулятора мотогонок - RIDE 6

Мотосимулятор где игроку предстоит построить карьеру легендарного гонщика, участвуя в различных соревнованиях на множестве мотоциклов и трасс. Основная цель игры — стать лучшим гонщиком в рамках фестиваля Ride Fest. Карьерный режим предлагает игрокам состязаться с противниками на разнообразных трассах по всему миру, включая как реальные, так и вымышленные локации.

Прогресс: Игроки начинают свое путешествие с выбора первого мотоцикла и постепенно зарабатывают кредиты, чтобы покупать новые, более мощные байки и участвовать в сложных гонках.

Соперники: Впервые в серии появились 10 реальных профессиональных гонщиков (таких как Кейси Стоунер и Трой Бэйлисс), которые выступают в роли "боссов" в конце каждого раздела карьеры.

Разнообразие контента: В игре представлено более 250 мотоциклов из семи различных категорий (включая новые классы Bagger и Maxi Enduro) и более 45 трасс, включая легендарные мировые автодромы и совершенно новые бездорожные треки.

Реализм: Игра построена на движке Unreal Engine 5, что обеспечивает высокий уровень реализма, детализированную графику, аутентичные звуки двигателей и продвинутую динамическую систему погоды и освещения.

Физика: Внедрена система Dual Physics System, позволяющая выбрать между двумя режимами: Pro Experience для хардкорных симуляторов и Arcade Experience для новичков.

Кастомизация: Игроки могут настраивать мотоциклы и создавать собственные ливреи, а также регулировать погодные условия и время суток для каждой гонки.