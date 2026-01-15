Вышел новый трейлер мотосимулятора RIDE 6, посвящён режиму карьеры

Карьера в игре RIDE 6 получила название RIDE Fest, представляет собой масштабный фестиваль мотоспорта с открытой структурой прохождения, напоминающей серию Forza Horizon. Основные особенности режима RIDE Fest:
- Гибкое прохождение: Вместо линейного списка гонок карьера разделена на тематические главы. Игроки могут выбирать свой путь, участвуя в различных дисциплинах, событиях от производителей или гонках в определенных погодных условиях.
- Система репутации: Продвижение и открытие новых событий в главах зависят от накопленных Fame Points (очков славы).
- Битвы с легендами: Финалом тематических глав станут дуэли с 10 реальными легендами мотоспорта, выступающими в роли «боссов». Среди них:
- Кейси Стоунер и Трой Бейлисс (кольцевые гонки).
- Гай Мартин, Питер Хикман и Иэн Хатчинсон (гонки на выносливость и дорожные заезды).
- Тайлер О'Хара (гонки на кастомных мотоциклах - baggers).
- Разнообразие дисциплин: Впервые в серии карьера включает не только асфальтовые трассы, но и офф-роуд (бездорожье). Среди новых классов байков представлены Maxi Enduro и Baggers.
- Адаптивность: Для новичков предусмотрен режим Arcade, упрощающий управление, а для ветеранов — Pro, предлагающий глубокую симуляцию физики.
Выход игры запланирован на 12 февраля 2026 года (ранний доступ с 9 февраля) на PS5, Xbox Series X|S и ПК.
конвеер
пятый анрил мощь
Выглядит неплохо. Кто-нибудь играл в предыдущие части? Норм игра?