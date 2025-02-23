VoriiYT взломал PC-версию Riders Republic от Ubisoft - спустя три года после релиза игры

Как стало известно, пользователь VoriiYT взломал актуальную версию игры Riders Republic от компании Ubisoft.

В прошлом году пользователь аналогичным образом взломал предшественника Riders Republic - Steep. В отличии от других игр Ubisoft, Steep и Riders Republic не защищены Denuvo, однако обладают собственной кастомной защитой, благодаря чему Riders Republic оставалась не взломанной больше трех лет.

Riders Republic доступна на PC, PS5, PS4, Xbox One и Xbox Series X/S.