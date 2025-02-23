VoriiYT взломал PC-версию Riders Republic от Ubisoft - спустя три года после релиза игры

Как стало известно, пользователь VoriiYT взломал актуальную версию игры Riders Republic от компании Ubisoft.
В прошлом году пользователь аналогичным образом взломал предшественника Riders Republic - Steep. В отличии от других игр Ubisoft, Steep и Riders Republic не защищены Denuvo, однако обладают собственной кастомной защитой, благодаря чему Riders Republic оставалась не взломанной больше трех лет.
Riders Republic доступна на PC, PS5, PS4, Xbox One и Xbox Series X/S.
Не забываем, что Seeburschbanause помогал во взломе vmprotect. Я думаю следующие взломы от него будут с uwp защитой, это например Crackdown 3, Gears of War 4, Halo Wars 2. Которые работают только на Windows 10 версии 1803, потому что он взламывал похожие игры с uwp зашитой, а именно ilomilo и hyper thunder hurricane, к которым scene не притронулась в своё время
Ура товарищи!Да здравствует общество в котором есть доступ у всех ко всем играм.
Не должно быть такого)Если абсолютно все перестанут покупать игры - то мы новых не увидим)
По мне так должно быть авторское право,пять лет прошло и игра уходит в свободное плаванье.Пусть новое делают.
Я знаю только про 70 лет
5 лет слишком мало
"По общему правилу авторское право действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти"
Ты просто размышляешь со стороны пирата/просто пользователя
А представь себя топ менеджером компании, ты бы согласился на 5 лет?)
Деньги решают все
Слишком жирно,это тормозит прогресс.
Прогресс чего?
Как то узко ты размышляешь.
Представь. Есть человек, назовем его человек Х, который живет на пособие, и ему очень не нравится, что кто то, назовем его человек Y, может зарабатывать в несколько раз больше него. И не важно, что человек Y работает, прикладывает силы, ум, свои таланты. А человек X, просто лежит к верху пузом и плюет в потолок, получая ежемесячно свои гроши. И вот человек X требует, что бы человек Y перестал получать деньги за свои труды, спустя 5 лет, при этом все его труды стали бесплатными. Просто потому что человека X душит жаба. Это справедливо?
А теперь представь, что человек Y про которого я пишу - это ты. А человек X - любой пользователь этого сайта. И теперь человек Y, после каждого успешного проекта должен прекращать свою деятельность, отдавать свою прибыль в руки человека X, нести убытки, только потому что человеку X лень самому что то делать.
Не было денуво, но ломали три года
Может такой долгий срок связан не с самой защитой, а с низким спросом на взлом?
Vmprotect не все могут взламывать
наконец-то дождался! Слава и почёт!
Нормас! Теперь ждем MK1
На каком ресурсе можно утащить кряк? На торрентах пока нету.
Норм, в то все хотел ее купить, хотя все прелести в онлайн режиме // Александр Шишкин
без геймпада не советую даже качать, а так это одна из лучший игр от юбиков, и онлайн там бешенный
Нашли бл что ломать // Aleksei Zayats
Ну, кто-то может быть ждал 🤷 // Данила Тарасов
Соболезную таким) // Aleksei Zayats
Тут не могу не согласится) // Данила Тарасов
Сам взломай там нет денуво але // Андрей Павлов
Просто скажу, что покупал ultimate издание по предзаказу и не пожалел. Провел время в этой игре с удовольствием. А теперь, те, кто не может себе позволить игру или просто жмоты, порадуются также как и я 😊
Но минус взломанной всё же есть. Не будет онлайна, а там очень даже интересные, глобальные гонки есть.