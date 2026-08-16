Бывшая сценаристка Rideshare Stimulator получила извинения от главы Saber после скандала с ИИ

Бывшая ведущая сценаристка Rideshare Stimulator Стелла Сакко рассказала, что генеральный директор Saber Interactive Мэтт Карч лично извинился перед ней за свои высказывания в прессе.

Ранее между Сакко и руководством Saber разгорелся публичный конфликт. Сценаристка заявила, что во время разработки Rideshare Stimulator её заменили искусственным интеллектом. Карч отверг это утверждение и заявил, что её заменили не ИИ, а другим специалистом, которого он считает более талантливым. При этом глава Saber добавил, что задним числом был бы не против заменить Сакко искусственным интеллектом.

Теперь ситуация получила неожиданное продолжение. Сакко рассказала в Bluesky, что получила от Карча длинное письмо с извинениями. По её словам, руководитель Saber признал, что с его стороны было неправильно так говорить о ней публично, и пожалел о том, что конфликт получил дальнейшее развитие.

Сакко подчеркнула, что содержание письма останется между ними, однако подтвердила его подлинность. По словам сценаристки, Карч также выразил сожаление из-за того, как его заявления повлияли на отношение пользователей к ней.

Особенно её задело то, что публичные высказывания руководителя затронули её профессиональную репутацию. Сакко отметила, что за её плечами около 20 лет работы в игровой индустрии, поэтому критика со стороны человека, обладающего значительным влиянием в компании, имела для неё особый вес.

При этом Сакко не стала отказываться от своей позиции по поводу использования ИИ в разработке игр. Она подчеркнула, что они с Карчем по-прежнему расходятся во взглядах на эту технологию, а ответственность за решения о её использовании в первую очередь лежит на руководстве Saber и в конечном счёте затрагивает сотрудников компании.

Сакко также заявила, что принимает извинения Карча и надеется поставить точку в конфликте. Она добавила, что не знает, как именно можно исправить сложившуюся ситуацию, и хочет взять время, чтобы об этом подумать.

«Извинений сейчас и так слишком мало, чтобы отказываться от них, когда их предлагают», — написала Сакко.

В завершение бывшая сценаристка выразила надежду, что это будет её последнее публичное заявление по поводу конфликта с Saber.