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Rideshare Stimulator TBA
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
8.7 26 оценок

Бывшая сценаристка Rideshare Stimulator получила извинения от главы Saber после скандала с ИИ

IKarasik IKarasik

Бывшая ведущая сценаристка Rideshare Stimulator Стелла Сакко рассказала, что генеральный директор Saber Interactive Мэтт Карч лично извинился перед ней за свои высказывания в прессе.

Ранее между Сакко и руководством Saber разгорелся публичный конфликт. Сценаристка заявила, что во время разработки Rideshare Stimulator её заменили искусственным интеллектом. Карч отверг это утверждение и заявил, что её заменили не ИИ, а другим специалистом, которого он считает более талантливым. При этом глава Saber добавил, что задним числом был бы не против заменить Сакко искусственным интеллектом.

Бывшая ведущая сценаристка Rideshare Stimulator заявила, что её заменили на ChatGPT

Теперь ситуация получила неожиданное продолжение. Сакко рассказала в Bluesky, что получила от Карча длинное письмо с извинениями. По её словам, руководитель Saber признал, что с его стороны было неправильно так говорить о ней публично, и пожалел о том, что конфликт получил дальнейшее развитие.

Сакко подчеркнула, что содержание письма останется между ними, однако подтвердила его подлинность. По словам сценаристки, Карч также выразил сожаление из-за того, как его заявления повлияли на отношение пользователей к ней.

Особенно её задело то, что публичные высказывания руководителя затронули её профессиональную репутацию. Сакко отметила, что за её плечами около 20 лет работы в игровой индустрии, поэтому критика со стороны человека, обладающего значительным влиянием в компании, имела для неё особый вес.

При этом Сакко не стала отказываться от своей позиции по поводу использования ИИ в разработке игр. Она подчеркнула, что они с Карчем по-прежнему расходятся во взглядах на эту технологию, а ответственность за решения о её использовании в первую очередь лежит на руководстве Saber и в конечном счёте затрагивает сотрудников компании.

Сакко также заявила, что принимает извинения Карча и надеется поставить точку в конфликте. Она добавила, что не знает, как именно можно исправить сложившуюся ситуацию, и хочет взять время, чтобы об этом подумать.

«Извинений сейчас и так слишком мало, чтобы отказываться от них, когда их предлагают», — написала Сакко.

В завершение бывшая сценаристка выразила надежду, что это будет её последнее публичное заявление по поводу конфликта с Saber.

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Комментарии:  4
Ваш комментарий
Жора ВОР

Эти идиоты, поддерживающие какого-то неудачника, только усугубляют ситуацию, поскольку даже нормальные люди понимают, что наличие заблуждающихся трансформеров это обуза в любой профессии, а не только в индустрии видеоигр.

Замените их всех на ИИ, ничего ценного не будет потеряно.

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Комментарий удален
Nimlis
Генеральный директор Saber Interactive Мэтт Карч лично извинился перед ней за свои высказывания в прессе.

Ага, письмом — «мужик».

stephenBROP

молодец извинился