Бывшая ведущая сценаристка Rideshare Stimulator заявила, что её заменили на ChatGPT

Разработка Rideshare Stimulator оказалась в центре скандала вокруг использования искусственного интеллекта. Бывшая ведущая сценаристка Saber Interactive Стелла Сакко заявила, что во время работы над игрой её уволили и заменили на ChatGPT.

Сакко ещё в 2023 году рассказывала, что в одной из игр студии её заменили искусственным интеллектом, однако тогда не раскрывала название проекта. Теперь сценаристка уточнила, что речь шла именно о Rideshare Stimulator.

По словам Сакко, руководитель пытался отстоять её работу, отмечая опыт сценаристки в создании игр с живым сервисом и отсутствие необходимости в использовании ИИ. Однако, как утверждает бывшая сотрудница, вышестоящее руководство настояло на обратном, заявив, что «геймеры любят новые технологии», а использование ИИ станет хорошим маркетинговым ходом.

Сакко также утверждает, что на определённом этапе разработки голоса всех пассажиров в игре были сгенерированы ИИ. Неизвестно, сохранился ли такой подход в финальной версии, поскольку Saber Interactive могла изменить систему в процессе разработки или пока не раскрыла эту информацию в Steam.

Rideshare Stimulator была представлена в прошлом месяце. В игре игрокам предстоит работать водителем сервиса поездок, перевозить пассажиров с разными характерами, общаться с ними, следить за автомобилем и постепенно развивать собственный бизнес. Также разработчики обещают динамический трафик и возможность стать частью общей транспортной системы.

Пока Saber Interactive официально не прокомментировала заявления бывшей сценаристки. Если её слова подтвердятся, история Rideshare Stimulator станет ещё одним заметным примером того, насколько далеко разработчики готовы заходить в использовании генеративного ИИ при создании игр.