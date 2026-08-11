ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Rideshare Stimulator TBA
Симулятор, Автомобили, От первого лица, От третьего лица
9.4 22 оценки

Глава Saber признался в насмешке над Рэнди Питчфордом в Rideshare Stimulator

IKarasik IKarasik

Глава Saber Interactive Мэтт Карч подтвердил, что новый трейлер Rideshare Stimulator содержит намеренные насмешки над руководителем Gearbox Рэнди Питчфордом. По словам Карча, это ответ на шутки в адрес Embracer, которые появились в Borderlands 4.

Не только гонки: Saber Interactive анонсировала Rideshare Stimulator - симулятор водителя каршеринга с живым городом

В трейлере можно заметить несколько отсылок к Питчфорду: автомобиль с техасским номером «USB DRV», символом, напоминающим логотип Gearbox, а также реплики о «замке» и «самом странном пассажире». Они связаны с известной историей о потерянной Питчфордом флешке и его владении знаменитым Magic Castle в Голливуде.

Карч заявил, что Питчфорд «наносил удары» по Embracer в Borderlands 4, а без компании, по его словам, руководитель Gearbox «выступал бы с фокусами на детских днях рождения».

Поводом для конфликта, вероятно, стала локация Embracer’s Bluff в Borderlands 4, которая выглядит как насмешка над бывшим владельцем Gearbox и Saber. Карч явно не забыл старые обиды — и решил ответить уже в собственной игре.

12
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
FumblingLysanias
«выступал бы с фокусами на детских днях рождения» -

Это хорошо...🤣

1
Вадим Якимов

.............-но очень интересно..)

ArTeryS

Ну так-то Рэнди реально заслуживает насмешек, учитывая его поведение