Глава Saber признался в насмешке над Рэнди Питчфордом в Rideshare Stimulator

Глава Saber Interactive Мэтт Карч подтвердил, что новый трейлер Rideshare Stimulator содержит намеренные насмешки над руководителем Gearbox Рэнди Питчфордом. По словам Карча, это ответ на шутки в адрес Embracer, которые появились в Borderlands 4.

В трейлере можно заметить несколько отсылок к Питчфорду: автомобиль с техасским номером «USB DRV», символом, напоминающим логотип Gearbox, а также реплики о «замке» и «самом странном пассажире». Они связаны с известной историей о потерянной Питчфордом флешке и его владении знаменитым Magic Castle в Голливуде.

Карч заявил, что Питчфорд «наносил удары» по Embracer в Borderlands 4, а без компании, по его словам, руководитель Gearbox «выступал бы с фокусами на детских днях рождения».

Поводом для конфликта, вероятно, стала локация Embracer’s Bluff в Borderlands 4, которая выглядит как насмешка над бывшим владельцем Gearbox и Saber. Карч явно не забыл старые обиды — и решил ответить уже в собственной игре.