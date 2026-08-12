Saber Interactive опровергла замену сценариста на ChatGPT, но признала использование ИИ в Rideshare Stimulator

Saber Interactive, известная по Warhammer 40,000: Space Marine 2, ответила на обвинения бывшей сценаристки Стелла Сакко, которая заявила, что её якобы убрали с разработки Rideshare Stimulator, заменив ChatGPT.

По словам Сакко, она была ведущим сценаристом проекта, но в какой-то момент Saber решила использовать ChatGPT для написания оставшегося текста. Она также утверждает, что голоса пассажиров в игре создавались с помощью ИИ.

В Saber категорически отрицают, что заменяли сценаристов искусственным интеллектом. Компания заявила, что сюжет Rideshare Stimulator полностью написан людьми, а штат сценаристов Saber с 2023 года даже утроился.

При этом полностью отрицать использование ИИ разработчики не стали. В игре действительно появится экспериментальный режим свободной поездки, где количество пассажиров фактически бесконечно. Поэтому для создания такого количества персонажей и их поведения разработчики намерены использовать ИИ.

«Мы твёрдо верим в использование инструментов ИИ», — заявили в Saber.

Компания утверждает, что технологии применяются для улучшения игрового процесса и поведения NPC, а не для сокращения команды. По словам Saber, в компании работает более 3000 человек, и сотрудники не должны опасаться, что их заменит ИИ.

Однако Сакко с этим объяснением не согласна. Она вновь заявила, что лично столкнулась с решением убрать её с проекта и связала это непосредственно с руководителем Saber Мэттом Карчем. По её словам, ChatGPT планировали использовать даже для написания будущих обновлений игры.

Дополнительные вопросы вызывает и страница Rideshare Stimulator в Steam: игроки заметили отсутствие явного предупреждения об использовании генеративного ИИ и уже требуют от разработчиков раскрыть, какие именно элементы игры создавались с его помощью.