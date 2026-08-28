Saber: "Мы никогда не заменим кого-либо искусственным интеллектом"

Одна из самых обсуждаемых тем в современной игровой индустрии — использование искусственного интеллекта, включая генеративный ИИ. Это крайне щекотливая тема, и немногие компании сталкивались с таким уровнем критики, как Saber. Недавно разработчик оказался в затруднительном положении после того, как генеральный директор Мэтью Карч обрушился с критикой на бывшую сценаристку Rideshare Stimulator, которая заявила, что её уволили и заменили на ChatGPT.

Теперь главный креативный директор Saber, Тим Уиллитс, также прокомментировал ситуацию, пообещав: «Мы никогда не уволим кого-либо и не заменим его ИИ».

Для тех, кто только что узнал, Rideshare Stimulator — это грядущая игра от Saber, в которой игроки берут на себя роль водителя, похожего на Uber или Lyft, и взаимодействуют с ним, пока он везет их к месту назначения.

Разработчики открыто признают использование генеративного ИИ в различных аспектах, и теперь Уиллитс пролил свет на ситуацию. Он сказал, что в основной кампании игры диалоги написаны людьми, но есть также режим «свободной поездки», в котором Rideshare Stimulator хочет иметь возможность ссылаться на текущие события в реальном мире.

Мы используем ИИ для генерации этого, потому что хотим делать это очень быстро, — сказал Уиллитс, добавив, что планируется еженедельные или двухнедельные обновления с таким контентом, генерируемым ИИ.

Уиллитс также уточнил, что некоторые другие игры Saber, включая новые игры Hellraiser, Turok, Stuntman и Space Marine, также не используют ИИ. Saber, как и многие другие игровые компании, экспериментирует с ИИ различными способами.

Мы хотим разобраться с этой новой технологией, и мы точно не знаем, куда она нас приведет, и наши игроки тоже не знают, куда она нас приведет, поэтому мы все… все мы, как общество, пытаемся разобраться в этом вместе, — сказал он.

Мы хотим экспериментировать с ней. Я лично верю, что кто-нибудь в какой-нибудь игровой компании придумает такую ​​блестящую идею, и мы все скажем: „Вот оно“. Нам просто нужно дойти до этого.

Когда его спросили конкретно о заявлениях о том, что Saber увольняет людей и заменяет их искусственным интеллектом, Уиллитс ответил, что это неправда. «Мы никогда никого не увольняли и не заменяли искусственным интеллектом. Мы постоянно нанимаем людей», — сказал он.