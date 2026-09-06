"Скандалы всегда случаются": Saber не изменит свою риторику после громкого конфликта вокруг ИИ в Rideshare Stimulator

Руководство Saber Interactive не собирается менять манеру общения с аудиторией после недавних споров вокруг компании и использования искусственного интеллекта. Об этом рассказал креативный директор Saber Interactive Тим Уиллитс во время интервью на Gamescom 2026.

По словам Уиллитса, руководство Saber известно тем, что говорит именно то, что думает, причём иногда делает это даже слишком прямолинейно. Когда его спросили, заставят ли недавние скандалы компанию пересмотреть подход к публичным заявлениям, он ответил отрицательно.

Я так долго работаю в индустрии, что какая-нибудь шумиха возникает всегда,

— заявил Уиллитс.

В качестве примера он вспомнил переход World War Z в Epic Games Store. По словам Уиллитса, тогда часть аудитории обвиняла Saber едва ли не в разрушении игровой индустрии, однако со временем число игроков World War Z достигло 30 миллионов. Креативный директор считает, что в конечном счёте именно сами игры определяют отношение аудитории к решениям разработчиков.

Тот же принцип Уиллитс распространяет и на Rideshare Stimulator — необычный симулятор водителя от UNIGINE, издателем которого выступает Saber Interactive. Он призвал игроков самостоятельно попробовать проект после релиза и уже после этого решать, нравится им эксперимент разработчиков или нет.

Rideshare Stimulator действительно использует генеративный искусственный интеллект, что теперь прямо указано на официальной странице игры в Steam. При этом разработчики подчёркивают, что основная сюжетная кампания, персонажи и диалоги написаны командой живых сценаристов.

ИИ-инструменты используются для генерации голосов и части локализации. Кроме того, отдельный необязательный режим Free Ride включает сгенерированные искусственным интеллектом задания пассажиров и локализованные диалоги. Игроки, которые хотят проходить исключительно созданный людьми сюжетный контент, смогут полностью отказаться от этого режима.

В игре также будут радиостанции как с музыкой, созданной людьми, так и с композициями, сгенерированными ИИ. Saber и UNIGINE обещают явно помечать станции с подобным контентом.

На официальном сайте Saber Rideshare Stimulator по-прежнему числится среди будущих проектов компании без конкретной даты выхода. Разработчиком выступает UNIGINE, а Saber Interactive занимается изданием игры.

Несмотря на продолжающиеся споры вокруг использования генеративного ИИ, Уиллитс дал понять, что Saber не намерена менять выбранную стратегию только из-за негативной реакции в интернете. По его мнению, окончательный вердикт должны вынести сами игроки после знакомства с проектами компании.