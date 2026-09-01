В Saber ждут "Half-Life 2 от ИИ", который заставит игроков полюбить искусственный интеллект

Руководство Saber Interactive продолжает экспериментировать с генеративным ИИ и считает, что однажды может появиться игра, которая полностью изменит отношение игроков к этой технологии.

Креативный директор компании Тим Уиллитс заявил в интервью Eurogamer, что индустрия пока сама не понимает, какое место ИИ должен занимать в разработке игр, а игроки не до конца определились, хотят ли они видеть его в своих любимых проектах.

«Мы собираемся выяснить, работает это или нет», — объяснил Уиллитс.

Сейчас Saber не использует генеративный ИИ в большинстве своих проектов. Основным экспериментом остается Rideshare “Stimulator”, где технология применялась для создания музыки, озвучки, локализации и отдельных заданий для пассажиров.

При этом Уиллитс считает, что ситуация может измениться благодаря одному действительно успешному проекту. По его словам, кто-то однажды создаст условную «Half-Life 2 от ИИ», которая заставит людей пересмотреть свое отношение к технологии.

Он сравнил это с появлением Steam: когда сервис только запускался, многие игроки не хотели устанавливать «какую-то странную программу» на компьютер, однако сегодня представить PC-гейминг без Steam уже практически невозможно.

«Кто-нибудь создаст что-то, что изменит мнение людей», — считает Уиллитс.

В Saber при этом признают, что использовать ИИ безопаснее всего именно в небольших экспериментальных проектах. Если технология окажется неудачной, такой подход позволит не подвергать риску крупные игры.

Заявления Уиллитса прозвучали вскоре после скандала вокруг генерального директора Saber Мэтта Карча. Ранее он заявил, что предпочел бы заменить уволенного сценариста Rideshare “Stimulator” искусственным интеллектом, после чего извинился за свои слова.

Пока остается открытым главный вопрос: действительно ли появится игра, способная изменить отношение игроков к генеративному ИИ, или же индустрия просто пытается найти оправдание технологии, которую значительная часть аудитории уже воспринимает негативно.