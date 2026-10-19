В Steam вышла демоверсия симулятора такси Rideshare Stimulator от Saber Interactive и UNIGINE

В рамках фестиваля демоверсий Играм быть в цифровом магазине Steam стала доступна бесплатная пробная версия проекта Rideshare Stimulator. Разработкой игры занимается компания UNIGINE, создавшая одноименный технологический движок, а издателем выступает Saber Interactive. Одновременно с релизом создатели опубликовали геймплейный трейлер, посвященный механике управления собственным бизнесом перевозок.

Игровой процесс строится вокруг управления частным автомобилем такси на оживленных улицах мегаполиса. Водителям необходимо лавировать в плотном трафике, соблюдать правила дорожного движения, останавливаться на запрещающий сигнал светофора и уступать дорогу пешеходам. Аккуратность вождения и техническое состояние машины напрямую сказываются на реакции клиентов, их оценках в приложении и размере чаевых. Между сменами транспортное средство требуется регулярно мыть и ремонтировать, чтобы неожиданная поломка не сорвала очередной заказ. Разработчики также заключили официальное соглашение с концерном Ford Motor Company на использование лицензированных моделей авто.

Местом действия первой доступной карты стал вымышленный европейский город Оттоберг площадью 4 на 4 километра. При его проектировании дизайнеры вдохновлялись Прагой, Варшавой, Санкт-Петербургом, Берлином и Лионом. Локация насчитывает 129 км дорог, 349 км полос движения, 22 моста, 3 туннеля и около 2670 построек. На карте представлены не только исторический центр со старинным замком и деловые кварталы с небоскребами, но и международный аэропорт, стадион, теплоэлектростанция, загородные торговые центры и кольцевой гоночный трек.

Одной из ключевых целей создания Оттоберга было желание сделать так, чтобы город ощущался местом, которое развивалось и менялось со временем, а не простым набором визуально отличающихся зон по соседству друг с другом.

- Команда разработчиков UNIGINE

Заметным решением создателей стало внедрение технологий генеративного искусственного интеллекта. Основная сюжетная кампания и ключевые диалоги созданы штатными сценаристами, однако для генерации голосов персонажей и частичной локализации применялись нейросети. В отдельном режиме свободной поездки искусственный интеллект отвечает за создание случайных пассажирских миссий и реплик. Авторы также добавили нейросетевые музыкальные треки на некоторые внутриигровые радиостанции, снабдив такие каналы специальной маркировкой.

Проект создан на базе движка UNIGINE 2 Sim и предъявляет ощутимые системные требования. Для работы потребуется 64-битная система Windows 10 или Windows 11, 16 ГБ оперативной памяти и обязательный накопитель SSD с 50 ГБ свободного места. В минимальных требованиях указаны процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1500X, а также видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ памяти или AMD Radeon RX 590. Для комфортной игры авторы рекомендуют сборку с процессором Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800 XT с 8 ГБ видеопамяти.

Демоверсия уже получила полную русскую локализацию с озвучкой, интерфейсом и субтитрами, а также полную поддержку контроллеров Xbox и DualSense. Дата полноценного релиза Rideshare Stimulator пока не объявлена, а следующим этапом создатели планируют подробно представить второй запланированный мегаполис под названием Нью-Плимут.