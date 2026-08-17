Моддер выпустил сборник аркадных игр Ridge Racer для ПК с онлайн-мультиплеером

Моддер Wanszai выпустил сборник аркадных игр Ridge Racer для ПК. Он позволит вам насладиться аркадными версиями трёх игр Ridge Racer на ПК с некоторыми необходимыми улучшениями качества жизни.

Этот проект объединяет три классические аркадные гоночные игры Namco System 22 в одном наборе. Другими словами, вы можете играть в Ridge Racer, Ridge Racer 2 и Rave Racer. Релиз добавляет поддержку широкоэкранного формата 16:9, а также поддержку гоночных рулей, рычагов переключения передач и педалей. Он также включает в себя системную связь и онлайн-мультиплеер.

Что также интересно, так это возможность рендеринга игры в разрешении до 4K. Это было невозможно в MAME. Таким образом, теперь вы можете получить менее сглаженное изображение. К сожалению, текстуры остались прежними.

Вы можете скачать Ridge Racer Arcade Collection бесплатно с нашего сайта по ссылке выше. Для тех, кто интересуется, он не содержит никаких внутриигровых ресурсов или ROM-файлов. Таким образом, вам придётся использовать свои собственные ROM-файлы.