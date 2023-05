Из студии создателей Rift of the NecroDancer, как сообщается, уволено половина сотрудников ©

Студия, создавшая Crypt of the NecroDance, Cadence of Hyrule и грядущую Rift of the NecroDancer - Brace Yourself Games - похоже, переживает увольнения. Как сообщает GameSpot, разработчики из студии пишут в Twitter, чтобы сообщить, что их уволили из студии.

Кристал Савин сообщила, что ее уволили из студии после того, как она проработала в ней всего четыре месяца. Савин также сообщила, что студия сократила свой штат примерно на 50%.

Студия анонсировала свой следующий проект-Rift of the NecroDancer еще в апреле. Отходя от своих корней, связанных с прохождением подземелий, предстоящая игра больше сосредоточена на боях и сюжетной составляющей.

Игра была впервые представлена вместе с DLC, выпущенным для оригинальной Crypt of the NecroDancer, которое, помимо прочего, добавляло в игру многопользовательский режим на 8 игроков и трех новых играбельных персонажей.

Rift of the NecroDancer пока не имеет даты выхода, кроме того, что релиз состоится в 2023 году. Игра выйдет на ПК и Nintendo Switch.