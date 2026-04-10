Undertale ворвалась в Rift of the NecroDancer - вышел музыкальный набор с культовыми треками

Студия Brace Yourself Games совместно с Тоби Фоксом (tobyfox) выпустили дополнение Undertale Music Pack для Rift of the NecroDancer. DLC уже доступно на ПК и Switch по цене 7,45 долларов.

Новый набор добавляет в игру шесть культовых треков из Undertale, включая Hopes and Dreams, Death by Glamour, Bergentruckung / Asgore, Battle Against a True Hero, Megalovania и Spider Dance (последний доступен бесплатно). Каждый трек получил собственные ритмические испытания и уровни сложности.

Помимо музыкального контента, DLC расширяет визуальную часть: добавлены настраиваемые эффекты частиц и специальный фон-визуализатор. Игроки также смогут выбирать один из четырёх уровней сложности — от Easy до Impossible, а также испытать режим ремиксов, где каждая попытка прохождения меняет ритмическую структуру уровня.

Отдельный бонус — новые косметические предметы, вдохновлённые Undertale, которые можно использовать в профиле Rift of the NecroDancer.

Дополнение уже доступно, а сама игра продолжает развивать сочетание ритма, рогалика и неожиданных кроссоверов, усиливая музыкальную составляющую каждого забега.