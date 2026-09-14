EXOR Studios завершит поддержку The Riftbreaker крупным бесплатным обновлением и переключится на новые проекты

XOR Studios рассказала о будущем The Riftbreaker и подтвердила, что готовит ещё одно крупное обновление для игры. Однако оно одновременно станет финальной большой главой для проекта: после World Expansion V команда намерена сосредоточиться на совершенно новых разработках, включая новую игру и обновлённую версию собственного движка.

Следующее дополнение, получившее название World Expansion V, будет посвящено режиму «Выживание» и выйдет бесплатно для всех владельцев The Riftbreaker. Сейчас разработчики хотят пересмотреть главный недостаток этого режима — жёсткое ограничение в 90 минут. Если игроку удаётся создать особенно успешную базу и без особых проблем пережить последнюю волну, продолжить удачное прохождение уже невозможно. EXOR рассматривает возможность позволить таким партиям продолжаться дальше и, возможно, добавить полноценный бесконечный режим.

Разработка обновления заняла больше времени, чем предыдущие World Expansion, поскольку после выхода версии 2.0 с кооперативом и World Expansion IV студия решила изменить направление работы. Команда, занимающаяся The Riftbreaker уже около восьми лет, приступила к созданию новой игры и следующей версии своего движка. При этом часть технологических улучшений планируется впоследствии вернуть в текущую игру, что должно упростить дальнейшую работу над World Expansion V.

Кроме того, EXOR Studios параллельно занимается небольшим экспериментальным проектом. Разработчики пока не раскрывают его содержание, но обещают показать результат в период между выходом World Expansion V и анонсом следующего крупного проекта.

При этом новых DLC для The Riftbreaker ждать не стоит. World Expansion V станет последним масштабным контентным обновлением, а история Эшли и мистера Риггса, по мнению авторов, уже получила достойное завершение. После финального расширения студия продолжит исправлять возможные технические проблемы, но новых крупных сюжетных или контентных дополнений не планирует.

Что касается The Riftbreaker 2, разработчики не исключают продолжение, однако в ближайшем будущем возвращаться к этой вселенной не собираются. Следующая большая игра EXOR Studios будет посвящена совершенно новому миру и истории. Таким образом, World Expansion V станет не просто очередным обновлением, а своеобразной точкой в многолетней работе над The Riftbreaker.

За восемь лет существования игра получила масштабные дополнения, кооперативный режим, технические улучшения и огромное количество пользовательских модификаций. Теперь EXOR Studios хочет использовать накопленный опыт для следующего этапа — создания нового движка, новой игры и мира, который пока остаётся за пределами вселенной The Riftbreaker.