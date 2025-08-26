Кооператив, мегаструктуры и новые испытания для игроков: The Riftbreaker получила масштабное обновление 2.0

Студия Exor Studios выпустила масштабное обновление 2.0 для The Riftbreaker, которое уже доступно в Steam, Epic Store и GOG. Игроки получили возможность исследовать планету Галатея 37 в кооперативе на четверых, проходя как кампанию, так и режим выживания вместе с друзьями.

Ключевым нововведением стала онлайн-кооперативная игра, где весь контент одиночного режима адаптирован для мультиплеера. Второе крупное изменение — расширенная сюжетная кампания, в которой появился новый арк, связанный с мегаструктурами. Эти гигантские здания станут настоящим испытанием для планирования и управления ресурсами, а их завершение откроет альтернативную концовку истории.

Обновление также добавило в игру существ Омега-штамма — более мощных и опасных врагов, которые требуют от игроков гибкой тактики и разнообразия оружия. Появился и генератор случайных миссий, благодаря которому кампания больше не ограничена фиксированными картами: теперь можно искать сокровища и би anomalies на уникальных локациях.

Система лута полностью переработана: теперь оружие и улучшения можно находить как трофеи у врагов, что делает каждый бой ещё более значимым. Разработчики улучшили баланс кампании, переработали оружие, исследования и добавили десятки функций качества жизни — от массовой разборки предметов до быстрых телепортов в кооперативе.

В честь релиза обновления действует скидка: базовая игра продаётся на 55% дешевле, а наборы DLC — с дисконтом 30%. Акция продлится всего 14 дней.

The Riftbreaker 2.0 уже доступна на ПК, а релиз в Windows Store и на консолях состоится позже. Для тех, кто давно хотел примерить броню мистера Риггса, сейчас самое лучшее время.