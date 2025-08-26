Кооператив, мегаструктуры и новые испытания для игроков: The Riftbreaker получила масштабное обновление 2.0

Студия Exor Studios выпустила масштабное обновление 2.0 для The Riftbreaker, которое уже доступно в Steam, Epic Store и GOG. Игроки получили возможность исследовать планету Галатея 37 в кооперативе на четверых, проходя как кампанию, так и режим выживания вместе с друзьями.
Ключевым нововведением стала онлайн-кооперативная игра, где весь контент одиночного режима адаптирован для мультиплеера. Второе крупное изменение — расширенная сюжетная кампания, в которой появился новый арк, связанный с мегаструктурами. Эти гигантские здания станут настоящим испытанием для планирования и управления ресурсами, а их завершение откроет альтернативную концовку истории.
Обновление также добавило в игру существ Омега-штамма — более мощных и опасных врагов, которые требуют от игроков гибкой тактики и разнообразия оружия. Появился и генератор случайных миссий, благодаря которому кампания больше не ограничена фиксированными картами: теперь можно искать сокровища и би anomalies на уникальных локациях.
Система лута полностью переработана: теперь оружие и улучшения можно находить как трофеи у врагов, что делает каждый бой ещё более значимым. Разработчики улучшили баланс кампании, переработали оружие, исследования и добавили десятки функций качества жизни — от массовой разборки предметов до быстрых телепортов в кооперативе.
В честь релиза обновления действует скидка: базовая игра продаётся на 55% дешевле, а наборы DLC — с дисконтом 30%. Акция продлится всего 14 дней.
The Riftbreaker 2.0 уже доступна на ПК, а релиз в Windows Store и на консолях состоится позже. Для тех, кто давно хотел примерить броню мистера Риггса, сейчас самое лучшее время.
Огонь игруха.
Разрабы конечно очень сильно порадовали, переработали кучу элементов и добавили новые. Как же я рад что они добавили ещё три аванпоста, и теперь их 15, а то очень не хватало. Игра кстати стала сложнее (переместился в новый биом и босс меня сразу укатал, до этого вообще практически не умирал), атаки более частые и с большим количеством разных врагов, некоторое оружие порезали а мобы стали жирнее, добавили на локации жирных боссов и в атаках теперь тоже есть эти боссы.
Для меня это вообще одна их лучших игр что выходили за последние годы (однозначно шедевр), в игре столько интересных механик и элементов, куча различных технологий, одних только типов электростанций более 10 штук, и я больше не в одной другой стратегии не видел настолько удобного и быстрого строительства, ремонта, продажи или замены зданий, а визуальная часть с тонной мелких деталей это вообще просто сказка.
По ссылке ниже можно почитать подробное описание насколько разрабы перелопатили игру.
https://www.exorstudios.com/blog/co-op-update-launch