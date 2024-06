Стратегический экшен The Riftbreaker получил крупное контентное обновление и дополнение Heart of the Swamp

Компания EXOR Studios объявила о выходе третьего дополнения для своего стратегического экшена The Riftbreaker. Новое DLC под названием Heart of the Swamp уже доступно для загрузки на PC, в GOG, Epic Store и других магазинах для PC по цене 449 рублей, а также для консолей.

Платное DLC выходит одновременно с крупнейшим на сегодняшний день бесплатным контентным обновлением для The Riftbreaker - World Expansion III. Благодаря World Expansion III все игроки смогут открыть для себя новый биом Fungal Swamp в двух совершенно новых сценариях режима выживания с его уникальной фауной и флорой. Кроме того, в расширении представлено более семидесяти новых технологических предметов, которые игроки смогут использовать в игре, а также десятки оптимизаций, исправлений ошибок и улучшений качества жизни.

Riftbreaker: Heart of the Swamp погружает игроков в совершенно новый, неизведанный биом Fungal Swamp, изобилующий уникальной флорой, фауной и трудностями. Исследуя таинственные болота, игроки столкнутся с новыми врагами, найдут мощные улучшения и разработают революционные технологии, которые дадут им множество стратегических возможностей в этой неприветливой среде.

"Нашей целью при создании Heart of the Swamp было расширить вселенную The Riftbreaker таким образом, чтобы предложить новые, захватывающие впечатления как новичкам, так и игрокам-ветеранам", - заявил Павел Лекки, главный операционный директор EXOR Studios. "Биом Fungal Swamp наполнен уникальными задачами и загадками, которые, как мы уверены, увлекут и заинтересуют наше сообщество".