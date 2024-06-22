Стратегический экшен The Riftbreaker получил крупное контентное обновление и дополнение Heart of the Swamp

Стратегия на выживание с элементами строительства базы и ролевого экшена.

Вы в роли капитана Эшли Новак — высококвалифицированной учёной в суперсовременном меха-костюме. Меха-костюм Эшли, который она называет «Мистер Ригз», способен выдержать самые жесткие условия и оснащён всем необходимым для постройки базы, извлечения ресурсов, сбора образцов и, разумеется, боевых действий. Он может перемещаться по пространству через червоточины, соединяющие далёкие уголки космоса.

Вам необходимо построить двунаправленную червоточину для возвращения на Землю. Это очень сложное устройство, которое требует огромного количества энергии. Недостаточно будет пары солнечных панелей и нескольких тонн стали. Вам нужно будет создать разветвленную систему шахт, нефтеперерабатывающих заводов, электростанций и научных объектов.

Ваше появление на этой планете не пройдёт незамеченным. Когда вы начнёте развивать инфраструктуру и нарушать естественный баланс, мир признает в вас опасность. Подготовьтесь к защите. Стройте стены, баррикады и оборонительные башни, потому что атаки будут усиливаться с каждым днём. Вы столкнётесь с тысячами вражеских существ, которые попытаются уничтожить вас.