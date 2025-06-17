The Riftbreaker 2.0: Врываемся в кооператив - игра получила масштабное обновление и режим на четверых

Спустя четыре года после релиза и более семи лет с начала разработки, The Riftbreaker делает мощный рывок вперёд — открытая бета-версия обновления 2.0 уже доступна всем владельцам игры в Steam. И главное нововведение — кооперативный режим на четырех игроков, о котором давно просили фанаты.

В этом обновлении Exor Studios решила не ограничиваться малым. Игрокам предлагается не просто объединиться в команды — вы можете пройти всю сюжетную кампанию и режим выживания вместе с друзьями. Каждая миссия адаптирована для кооперативной игры, а баланс и логистика переосмыслены под многопользовательские сессии. Добавим к этому новую концовку, грандиозные мегаструктуры, масштабную переработку всех игровых систем и внушительную порцию нового контента — и получим крупнейшее обновление в истории игры.

Что ждёт игроков в 2.0:

Кооператив до 4 человек. Пройдите кампанию, режимы выживания и даже пролог с друзьями. Уничтожайте орды врагов на Галатее 37, координируя действия в реальном времени.

Пройдите кампанию, режимы выживания и даже пролог с друзьями. Уничтожайте орды врагов на Галатее 37, координируя действия в реальном времени. Новый сюжетный финал. После завершения основной истории откроется масштабная сюжетная арка с постройкой мегаструктур — исполинских зданий, испытывающих пределы ваших ресурсов. Финал кампании теперь будет зависеть от ваших инженерных решений.

После завершения основной истории откроется масштабная сюжетная арка с постройкой мегаструктур — исполинских зданий, испытывающих пределы ваших ресурсов. Финал кампании теперь будет зависеть от ваших инженерных решений. Новые враги — штамм Омега. Усовершенствованные версии знакомых монстров, с элементальными атаками и высокой прочностью. Побеждать их — непросто, но награды стоят усилий.

Усовершенствованные версии знакомых монстров, с элементальными атаками и высокой прочностью. Побеждать их — непросто, но награды стоят усилий. Генератор случайных миссий. Кампания больше не ограничена фиксированными картами — теперь вы можете исследовать уникальные локации, находить биоаномалии, создавать новые аванпосты и искать редкие ресурсы.

Кампания больше не ограничена фиксированными картами — теперь вы можете исследовать уникальные локации, находить биоаномалии, создавать новые аванпосты и искать редкие ресурсы. Переработанная система лута. Теперь вы находите оружие и апгрейды прямо в бою. Причём найденные предметы могут превосходить по характеристикам даже то, что вы можете создать сами.

Теперь вы находите оружие и апгрейды прямо в бою. Причём найденные предметы могут превосходить по характеристикам даже то, что вы можете создать сами. Гибкий баланс сложности. Лёгкий режим стал спокойнее, а сложный — ещё более хардкорным. Появилась возможность тонкой настройки параметров под свой стиль игры.

Лёгкий режим стал спокойнее, а сложный — ещё более хардкорным. Появилась возможность тонкой настройки параметров под свой стиль игры. Масштабная переработка оружия. Изменены характеристики старых пушек, добавлены новые эффекты и усилены слабые сборки. Экспериментировать стало куда интереснее.

Изменены характеристики старых пушек, добавлены новые эффекты и усилены слабые сборки. Экспериментировать стало куда интереснее. Обновлённое дерево исследований. Теперь для начала каждого изучения нужны не только время, но и ресурсы — это добавляет стратегической глубины.

Теперь для начала каждого изучения нужны не только время, но и ресурсы — это добавляет стратегической глубины. Качество жизни и производительность. Улучшен интерфейс, добавлены функции быстрого телепорта, массовой разборки предметов, поиска в исследованиях и многое другое. При этом сама игра стала работать значительно быстрее, особенно при больших базах и массовых сражениях.

The Riftbreaker 2.0 — это не просто апдейт, это новый виток эволюции игры, который уже сейчас можно опробовать в открытой бете на Steam. Всё это бесплатно для всех, кто уже владеет игрой. Самое время собрать команду и проверить, насколько далеко вы готовы зайти ради выживания на Галатее 37!