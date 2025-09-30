The Riftbreaker движется вперед: новые режимы, World Expansion IV и планы EXOR Studios

EXOR Studios продолжают развивать свой успешный стратегический экшен с обновлением 2.0 для The Riftbreaker, которое добавило долгожданный онлайн-кооператив и стало важной вехой в истории игры. Теперь команда готова поделиться планами на будущее и рассказать, что ждет фанатов этого постапокалиптического экшен-стратегического гибрида.

Сейчас разработчики сосредоточены на портировании обновления 2.0 на консоли. Работы идут успешно, критические ошибки минимальны, и как только сборки пройдут сертификацию, они станут доступны на всех платформах. Параллельно EXOR Studios создают выделенное приложение для серверов, которое позволит запускать кооперативные сессии на отдельном ПК без визуального рендеринга. Это улучшит производительность для всех участников, избавляя игроков от проблем с лагами и снижением FPS. Тестирование приложения планируется уже через две-три недели.

Команда активно работает над исправлениями ошибок и улучшением игрового процесса. Особое внимание уделяется навыкам передвижения — уклонение было переработано и доказало свою ценность, а другие навыки проходят аналогичную переработку. Кроме того, совершенствуется логика миссий, стабильность, пользовательский интерфейс и взаимодействие с онлайн-кооперативом.

В ближайшем будущем игроков ждет World Expansion IV — крупное бесплатное обновление, которое изменит подход к игре. В отличие от предыдущих расширений, WE IV не сосредоточено на сюжете: команда считает кампанию Expanded Endgame Campaign завершенной и хочет сосредоточиться на новых функциях. Среди ожидаемых нововведений:

Открытый режим кампании — возможность свободно исследовать мир, строить станции Rift и создавать дополнительные миссии без ограничений сюжета.

Режим бесконечного выживания — тест для опытных игроков: орды врагов становятся сильнее и не прекращают наступление.

Новый биом — пока без подробностей, но он добавит свежие визуальные и игровые элементы.

Все это будет совершенно бесплатно и выйдет примерно через шесть месяцев.

Помимо поддержки The Riftbreaker, EXOR Studios готовят новый проект, не связанный с текущей вселенной. Пока команда не раскрывает детали, но обещает регулярные обновления разработки, тестирования и возможность влиять на процесс через обратную связь.

The Riftbreaker продолжает жить и развиваться, а студия готова подарить фанатам новые возможности и режимы, одновременно готовясь к следующей крупной главе в своей игровой истории.