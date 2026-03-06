Три стратегические игры стали временно бесплатными в Steam

В Steam началась ограниченная по времени акция: бесплатно доступны Parkitect, The Riftbreaker и оригинальная Cities: Skylines. Любой желающий может опробовать эти игры до 9 марта 20:00 МСК, включая пользователей из России.

Помимо бесплатного доступа, на период акции тайтлы получили скидки: The Riftbreaker можно купить за 494 рубля до 19 марта, Cities: Skylines — за 175 рублей до 12 марта, Parkitect — за 340 рублей до 13 марта. Кроме того, владельцы Parkitect до 9 марта могут навсегда забрать дополнение Booms & Blooms, которое добавляет в игру новые аттракционы, синтезатор эффектов, фейерверки, лодочки, новые деревья и многое другое.

Parkitect представляет собой строительную стратегию с упором на управление парком аттракционов и логистику, включая работу персонала и скрытые служебные пути. The Riftbreaker сочетает строительство базы и выживание с динамичными боями — игрок управляет учёным в боевом мехе на чужой планете. Cities: Skylines позволяет создавать и развивать город с почти полной свободой, управляя транспортом, инфраструктурой и бюджетом, а также удовлетворяя потребности жителей.

Акция — отличная возможность познакомиться с тремя культовыми стратегиями и получить уникальное DLC для Parkitect без дополнительных затрат.

А с пополнением баланса кошелька Steam для покупки игр вам поможет наш сервис.