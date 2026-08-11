Состоялся релиз кооперативного изометрического шутера RIFTSTORM в раннем доступе Steam

Студии Confiction Labs и Agate совместно с издателем Gamersky Games выпустили в ранний доступ Steam изометрический кооперативный PvE-лутер-шутер RIFTSTORM. Проект разрабатывался около 5 лет и успел пройти через несколько этапов публичных тестирований. В честь запуска авторы представили свежий трейлер и подробную дорожную карту с планами по развитию игры на ближайшие 2 года.

Игровой процесс строится вокруг вылазок отрядов до 3 человек в нестабильные мифические зоны, где оперативникам-Ткачам предстоит уничтожать орды монстров, собирать ресурсы и вовремя уходить на эвакуацию. В отличие от хардкорных эвакуационных шутеров, местная концепция экстракшн-лайт не заставляет игроков полностью терять всё снаряжение при гибели отряда. Вместо этого в игре действует система боевых шрамов оружия: при провале миссии или смерти персонажа один из установленных модификаторов на любимом стволе случайным образом заменяется на штрафной негативный мод, снижающий его эффективность до проведения ремонта.

На старте раннего доступа геймерам доступны 5 уникальных персонажей со своими способностями и ролями, стартовая кампания, рогалик-улучшения литограммы, порядка 30 видов огнестрельного оружия и 2 фракции монстров-мификов. При этом разработчики уже столкнулись с техническими проблемами. Как сообщили представители Confiction Labs, на процессорах с большим количеством ядер наблюдаются критические просадки частоты кадров до 5-9 FPS после прохождения обучения, для исправления чего игрокам пока предлагают вручную ограничить количество потоков в настройках игры до 2.

Создатели честно предупреждают, что баланс и системы игры находятся в активной разработке, поэтому в процессе раннего доступа неизбежны вайпы прогресса, особенно когда игроки начнут находить сломанные комбинации навыков. Пробыть в раннем доступе RIFTSTORM планирует от 18 до 24 месяцев, а ее финальный релиз версии 1.0 намечен примерно на 2028 год. При этом цена игры вырастет после полноценного выхода, о чем авторы заранее предупредили сообщество, запустив стартовую скидку в 20% в Steam до 25 августа 2026 года.

Дорожная карта проекта разделена на 4 фазы. В 2026 году запланированы базовые обновления PADDOCK с добавлением еще 2 Ткачей, в 2027 году выйдут контентные блоки BLACKSITE с первыми рейдами и GREYLINE с новыми биомами, а финальный этап STORMSURGE в 2028 году принесет гибридные виды врагов и максимальные уровни угрозы. Отдельно в карточке игры указано использование технологий ИИ, с помощью которых синтезируется голос робота-диктора для озвучивания анонсов и катсцен.

На текущий момент проект доступен исключительно на ПК с поддержкой русского языка в интерфейсе и субтитрах, а перед самым запуском разработчики полностью отключили бесплатную демоверсию из Steam, чтобы сконцентрировать все ресурсы команды на поддержке основного клиента.