Ролевой bullet hell-roguelite Rightfully, Beary Arms выйшел на ПК в раннем доступе Steam ©

Бостонский (США) разработчик инди-игр Daylight Basement Studio объявил, что их ролевой bullet hell-roguelite Rightfully, Beary Arms вышел для ПК в раннем доступе Steam. Версии для Xbox Series X|S и Xbox One выйдет в 2024 году, одновременно с выпуском полной версии на ПК.

Доверься особому маленькому плюшевому медвежонку по имени Медвежонок и помоги этому милому ангелу навести ужас на толпы коварных плохих парней, от Бу-пчел до Бэттери-мальчиков и Тоадали. Спланируйте следующее межгалактическое путешествие Медвежонка по подземельям, прежде чем запускать раскаленный свинец в волны инопланетных шаров слизи. Развяжите безумную атаку по всему космосу или тщательно реализуйте прибыльную стратегию уничтожения.

Пушистые убийцы могут решать, как будут проходить их забеги, выбирая улучшения как для Медведя, так и для его заклятых врагов в конце каждого этапа. Сделайте действие сладким, как мед, с дополнительным здоровьем и добычей или увеличьте жар оружия Медвежонка, чтобы по-настоящему подарить его не таким уж ласковым врагам. Затем тщательно выбирайте между повышением здоровья и скорости, дополнительными подкреплениями и другими сложными усилениями врагов, чтобы настроить сложность.

Хотите истребить злодеев из горохового мозга еще быстрее? Накопите невероятную огневую мощь, с которой может справиться только гризли, например, радужно-рассеивающие лазеры пистолета Catling или, казалось бы, милого пистолета FoamBall, который превращает плохих парней в груды пиксельного пепла. Спрячьте оружие, собирайте валюту и находите вкусные лакомства, поддерживая место Медвежонка на вершине межзвездной пищевой цепи.