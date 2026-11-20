Симулятор грузоперевозок Rig'n'Roll, впервые вышедший в 2010 году, будет переиздан 9 декабря 2026 года под названием Rig'n'Roll Gold. Это полное издание впервые объединит в себе весь контент, когда-либо выпускавшийся в рамках различных региональных версий игры. В него также вошло дополнение «Monster Cup», которое ранее никогда не было доступно в Steam.

Главной особенностью игры, безусловно, являются гонки на грузовиках. Игрокам предстоит бросить вызов Рону Келли, соревнуясь на машинах с гружёным или пустым прицепом — как в условиях интенсивного дорожного движения, так и на свободных трассах, — причём в самых разных погодных условиях. Чтобы сделать состязания ещё более захватывающими, в издание Gold включены 5 новых спортивно модифицированных грузовиков и 13 вариантов окраски. Кроме того, игра поддерживает все стандартные функции Steam, включая достижения, «Мастерскую Steam» и облачные сохранения.