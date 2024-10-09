Авторы RiME и Song of Nunu уволили несколько сотрудников и отменили одну игру

Испанская студия Tequila Works, известная по играм RiME и Song of Nunu: A League of Legends Story, недавно столкнулась с сокращениями персонала и отменой одного из своих проектов. Причины этого решения не были раскрыты, но студии пришлось перестроиться и сосредоточиться на оставшемся в разработке проекте.

Игра RiME, выпущенная в 2017 году, была тепло принята как игроками, так и критиками, получив 90% положительных отзывов в Steam. Song of Nunu также нашла отклик у аудитории, с 95% положительных обзоров. Эту игру издавала Riot Forge, подразделение которого было закрыто в начале 2024 года в результате сокращений в Riot Games.

С тех пор Tequila Works не делала новых анонсов, и текущее положение студии остается неясным.