Авторы RiME и Song of Nunu уволили несколько сотрудников и отменили одну игру

Испанская студия Tequila Works, известная по играм RiME и Song of Nunu: A League of Legends Story, недавно столкнулась с сокращениями персонала и отменой одного из своих проектов. Причины этого решения не были раскрыты, но студии пришлось перестроиться и сосредоточиться на оставшемся в разработке проекте.
Игра RiME, выпущенная в 2017 году, была тепло принята как игроками, так и критиками, получив 90% положительных отзывов в Steam. Song of Nunu также нашла отклик у аудитории, с 95% положительных обзоров. Эту игру издавала Riot Forge, подразделение которого было закрыто в начале 2024 года в результате сокращений в Riot Games.
С тех пор Tequila Works не делала новых анонсов, и текущее положение студии остается неясным.
Желаю поправления студии, и надеюсь у них всё дальше пойдёт в гору.
на rime по моему один раз скидка была за всё время
очевидно, что никто не покупал за фуллпрайс, ибо кому оно надо, если по этой цене можно взять более крутую игру, но по скидке
отсюда видимо и денег не ма
ну их борьба
Я так понимаю компания работает по заказам, то у стадии которая уже всё, потом у риотов на игру по вселенной legend of legend.
буду рад если студия закроется, ведь выпускать такую гвнину неприемлемо