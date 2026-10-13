Авторы RimWorld отказываются от Unity и переходят на новый движок - студия готовит патч и уже занимается новой игрой

Разработчики из студии Ludeon Studios наконец-то анонсировали выход следующего масштабного обновления версии 1.7 для своего популярного симулятора колонии RimWorld. Главный нововведением апдейта станет уже давно заявленый отказ от Unity. Авторы приняли решение перейти на собственный движок под названием Waylith Engine, из-за навязывания генеративного ИИ в других движках.

По данным внутренних тестов команды, смена движка позволила добиться колоссального прироста оптимизации — производительность игры увеличилась в 2–4 раза. Разработчики существенно сократили время генерации процедурных миров, скорость первоначального запуска клиента и загрузки сохранений. Обновленная архитектура позволяет RimWorld работать плавно даже на поздних стадиях игры в комплексных поселениях с более чем 40 колонистами и активным набором из 100 пользовательских модификаций.

Авторы уделили особое внимание безболезненному переходу аудитории на новый технический стек. Как сообщается, версия 1.7 сохраняет обратную совместимость с версией 1.6. То есть, пользователям не придется начинать прохождение заново, а подавляющее большинство существующих модов продолжит корректно работать без необходимости переписывания кода авторами. Тем не менее разработчики предупредили, что сложности с запуском могут возникнуть лишь у пользователей с крайне устаревшим «железом» старше 10 лет.

Кроме того, в анонсе создатели подтвердили, что на базе нового движка Waylith Engine в стенах Ludeon Studios уже ведется разработка совершенно новой самостоятельной игры. Официальная презентация загадочного тайтла состоится позже, когда производство дойдет до нужной стадии.

Полноценный релиз обновления 1.7 состоится после завершения этапа открытого тестирования. Владельцы RimWorld в сервисе Steam уже могут опробовать сборку на новом движке, переключившись на бета-ветку unstable в свойствах игры.