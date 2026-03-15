Для RimWorld вышла модификация Lactation Expansion с расширенной механикой добычи молока

Пользователь под ником turkler выпустил модификацию Lactation Expansion для симулятора выживания RimWorld. Этот проект работает на базе официального дополнения Biotech и превращает грудное молоко в материальный ресурс. В базовой версии игры лактация использовалась исключительно для кормления младенцев, но теперь колонисты могут собирать молоко для нужд всего поселения.

Персонажи способны доить себя самостоятельно, а при необходимости эту работу поручают врачам. Принудительная добыча молока у пленников вызывает у них сильное недовольство. Количество получаемого продукта напрямую зависит от размера тела существа. Для расширения системы автор добавил 2 новых гена. Ген кормилицы поддерживает постоянную выработку молока, которая автоматически возобновляется после устранения проблем со здоровьем. Еще 1 ген увеличивает итоговый объем добываемого ресурса ровно в 2 раза.

В проекте появился 1 новый синтетический препарат под названием Broodmother. Он стимулирует молочные железы и запускает процесс лактации. При регулярном приеме средство предотвращает остановку выработки молока, но отказ от него вызывает тяжелый синдром отмены. В настройках присутствует 1 опция, которая позволяет препарату действовать на персонажей мужского пола.

Автор добавил встроенную интеграцию с 3 другими фанатскими расширениями. При наличии Vanilla Cooking Expanded из собранного молока можно делать особый сыр. Расширение Alpha Crafts дает возможность создавать различные молочные продукты из нового ресурса. Если установлен мод Geneva Checklist, то принудительное доение узников будет засчитываться как 1 полноценное военное преступление.