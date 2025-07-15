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RimWorld 03.11.2014
Стратегия, Выживание, Инди, Менеджер, Строительство, Песочница
9.3 2 735 оценок

Количество игроков RimWorld приближается к 100,000: разработчики призывают всех зайти в игру

Gutsz Gutsz

На днях научно-фантастический симулятор колонии RimWorld получил масштабное расширение под названием Odyssey, которое стало одним из самых амбициозных обновлений в истории игры. Дополнение заметно расширило геймплейные возможности: теперь игроки могут не только строить колонии и выживать на враждебной планете, но и исследовать космос, сражаться на орбитальных станциях и выполнять сложные квесты с новой конечной целью.

RimWorld обновила рекорд по онлайну в Steam после выхода обновления

Обновление оказалось настолько крупным, что некоторые фанаты уже называют его «условным сиквелом», а отзывы игроков на Steam мгновенно ушли в положительную зону. Всё это сказалось и на активности: RimWorld достигла нового исторического рекорда онлайна — 94 648 человек, по данным SteamDB. Это почти вплотную приблизило игру к рубежу в 100 тысяч игроков одновременно. В официальных соцсетях разработчики даже обратились к сообществу с призывом:

Мы почти достигли 100 000 онлайн. Это знак — заходите в RimWorld прямо сейчас!

Такой успех особенно впечатляет, учитывая, что RimWorld — в первую очередь одиночная игра с долгой историей. Первый альфа-билд появился ещё в 2013 году, а полноценный релиз состоялся в 2018-м. С тех пор проект стабильно рос, а каждое новое дополнение привлекало всё больше внимания и усиливало вовлечённость игроков.

Не стоит забывать и про главное преимущество проекта — гибкую систему модификаций. Именно она обеспечивает RimWorld почти бесконечное разнообразие механик и контента. Самые интересные моды можно найти по этой ссылке.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
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Правда воды ты налил столько, что можно было бы всех африканских детишек утопить на 10 лет вперёд

6
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Ну типо... Круто?

5