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RimWorld 03.11.2014
Стратегия, Выживание, Инди, Менеджер, Строительство, Песочница
9.3 2 547 оценок

Космос зовёт: создатели RimWorld готовят новое DLC - детали уже скоро

butcher69 butcher69

Студия Ludeon, прославившаяся колониальным симулятором RimWorld, тизерит новое дополнение. Разработчики поделились атмосферным артом и пообещали раскрыть подробности уже 11 июня.

Фанаты в сети не остались равнодушными и уже строят догадки. Многие уверены, что DLC будет связано с космическими экспедициями, добычей ресурсов и, возможно, постройкой орбитальных станций. Это могло бы значительно расширить границы классического выживания на планете, добавив элементы освоения космоса.

Прошлое масштабное дополнение — Anomaly — вышло в 2023 году и погрузило игроков в ужасы и мистику, вдохновлённую произведениями Лавкрафта и классическими хоррорами.

Чем удивит новое DLC — узнаем уже на следующей неделе. RimWorld явно не собирается останавливаться в развитии.

9
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
-DmAnsager-

Будет повод снова пропасть в ней на пару сотен часов.))

Добрый_бобер

Новость вызывает смешаные чувства, с одной стороны радует новый контент, но с другой - как вспомнишь, что предстоит обновление всех своих 200+ модов...