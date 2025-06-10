Космос зовёт: создатели RimWorld готовят новое DLC - детали уже скоро

Студия Ludeon, прославившаяся колониальным симулятором RimWorld, тизерит новое дополнение. Разработчики поделились атмосферным артом и пообещали раскрыть подробности уже 11 июня.

Фанаты в сети не остались равнодушными и уже строят догадки. Многие уверены, что DLC будет связано с космическими экспедициями, добычей ресурсов и, возможно, постройкой орбитальных станций. Это могло бы значительно расширить границы классического выживания на планете, добавив элементы освоения космоса.

Прошлое масштабное дополнение — Anomaly — вышло в 2023 году и погрузило игроков в ужасы и мистику, вдохновлённую произведениями Лавкрафта и классическими хоррорами.

Чем удивит новое DLC — узнаем уже на следующей неделе. RimWorld явно не собирается останавливаться в развитии.