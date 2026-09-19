Модификация RimWorld 3D&VR перенесла симулятор колонии в полное трехмерное пространство и виртуальную реальность

Моддер под псевдонимом leopoko выпустил в мастерской Steam масштабную модификацию RimWorld 3D&VR, которая полностью меняет визуальную перспективу культового симулятора выживания. Проект переводит привычную двухмерную плоскость в полноценное трехмерное окружение прямо на экране монитора. Игроки могут свободно вращать камеру под любым углом с помощью клавиатуры или зажатой правой кнопки мыши, а также переключаться на вид от первого лица с привычным управлением на клавиши движения для прогулок по собственной базе.

Для реализации честного объема энтузиаст перенес в игру свыше 400 трехмерных моделей построек и объектов, заменил стандартный фон объемным куполом неба и добавил расчет дальнего ландшафта на основе данных текущей карты. Переработке подверглась и глобальная карта мира, которая вместо плоской схемы теперь отображается в виде интерактивного трехмерного глобуса. При этом модификация не перезаписывает системные данные сохранений, поэтому ее можно без опаски активировать и отключать посреди текущей партии.

Второй ключевой особенностью проекта стала полноценная поддержка шлемов виртуальной реальности через платформы SteamVR и OpenVR. При подключенном шлеме игра автоматически запускается в стереоскопическом 3D с управлением через контроллеры движений вроде манипуляторов Meta Quest. Пользователи могут перемещаться с помощью аналоговых стиков, вызывать круговое меню действий правой рукой, скрывать элементы интерфейса взмахом левой руки и буквально вселяться в тела подопечных колонистов нажатием одной кнопки.

Переход в честное трехмерное пространство моментально вскрыл серьезные проблемы с оптимизацией. По словам создателя мода, если на обычном мониторе нагрузка остается терпимой, то в режиме виртуальной реальности достижение планки даже в 30 кадров в секунду на каждый глаз считается отличным результатом. Главным узким местом становится центральный процессор, поэтому крупные базы с десятками поселенцев гарантированно уронят производительность. Чтобы спасти ситуацию, разработчик добавил специальный облегченный профиль, отключающий рендер неба, дальних гор и вертикальных растений.

На текущем этапе проект изобилует визуальными компромиссами и техническими багами. Стандартная вода движка смотрелась в 3D некорректно, поэтому автору пришлось внедрить собственные шейдеры жидкости, которые пока выглядят чужеродно. Древние структуры получили примитивную геометрию, а многие предметы из оригинального набора все еще остаются плоскими. Сторонние модификации со своими графическими решениями отображаются с ошибками высоты или вовсе парят в воздухе. Для решения этой проблемы автор пообещал выпустить отдельный редактор, позволяющий игрокам самостоятельно моделировать трехмерные ассеты.

Для запуска модификации потребуется оригинальная RimWorld версии 1.6, 64-битная операционная система Windows, поддержка DirectX 11 и системная утилита Harmony из мастерской. Проект поддерживает интерфейс на русском языке и сохраняет совместимость с бесшовным глобальным модом RimExodus.