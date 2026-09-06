Японский энтузиаст под ником Apocriton провел необычный эксперимент, доверив полное прохождение комплексного симулятора колонии RimWorld языковой модели GPT-6 Astra от OpenAI. Для подключения искусственного интеллекта к игре использовалась модификация RimMolt разработчика leopoko, работающая по протоколу MCP и позволяющая нейросети напрямую считывать данные окружения и отдавать команды в интерфейсе. Параметры партии выставили на стыке комфорта и хардкора: рассказчиком выбрали Cassandra Classic на невысокой сложности Community Builder, однако включили режим Commitment mode с 1 жизнью без права на перезагрузку, наотрез запретив модели использовать dev mode или напрямую менять игровые файлы.

Вместо долгого и ресурсоемкого изучения дерева технологий для постройки собственного космического аппарата с нуля нейросеть предпочла прагматичную стратегию. Модель выбрала квест на поиск уже готового заброшенного корабля на другом конце планеты. Для подготовки к опасному переходу алгоритм самостоятельно наладил быт, распределил рабочие приоритеты поселенцев, организовал фермы риса, выстроил каменные оборонительные периметры и постепенно расширил начальную группу из 3 выживших до 7 человек за счет спасения раненых и вербовки пленных.

Искусственный интеллект продемонстрировал и понимание игровой медицины в стрессовых ситуациях. Когда у завербованной поселенки по имени Kit прогрессировала карцинома челюсти, а передовых медикаментов на складе не оказалось, модель не стала рисковать сложной операцией по иссечению опухоли с низкими шансами на успех. Дождавшись вдохновения на хирургию у 1 из подопечных, нейросеть заменила пораженную челюсть пациентки обычным зубным протезом, полностью избавив жительницу от смертельного недуга при помощи простейших материалов.

Для долгого похода к заброшенному кораблю модель приручила вьючных животных, сшила теплую одежду для каждого путешественника и заготовила сотни пайков. В караван вошли все 7 колонистов и 14 животных, включая стартовую шиншиллу по кличке Flash. Однако дальний переход через континент привел к неожиданной технической проблеме. Пока колонисты находились в пути, оставленное поселение подверглось нападению пиратов, которые устроили масштабный пожар почти на 200 очагов возгорания.

Именно этот пожар на покинутой базе едва не сорвал весь эксперимент из-за встроенных защитных фильтров безопасности ИИ. Автоматическая система проверки посчитала разрушение построек на старой карте недопустимой потерей и заблокировала дальнейшую перемотку времени, требуя явного согласия человека на сопутствующий ущерб. Автору трансляции пришлось вмешаться и отправить принудительную команду на продолжение игры без оглядки на горящие руины, из-за чего формальное условие абсолютной автономности без человеческого участия оказалось нарушено.

Добравшись до звездолета, нейросеть принялась готовить плацдарм к финальному сражению. Модель полностью починила все 30 поврежденных узлов корабля, ввела 11 сопровождавших группу животных в медицинский наркоз и поместила их в криокапсулы, чтобы сэкономить провизию и место. Вокруг судна была возведена гранитная стена с коридором из 11 ловушек и турелями, после чего система активировала реактор и выдержала 14 дней непрерывных атак механоидов и рейдеров без потерь среди людей.

В финале все 7 колонистов заняли оставшиеся криокапсулы, а корабль успешно стартовал в космос с выходом на экран титров. На весь процесс ушло 22 часа 34 минуты реального времени и около 15 часов чистого игрового процесса. За время прохождения модель израсходовала более 8.3 млн токенов, доказав способность современных алгоритмов справляться с комплексным микроконтролем, пусть и ценой внушительных вычислительных мощностей.