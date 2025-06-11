RimWorld готовится к выходу дополнения Odyssey - новые биомы, космос и гравилёты уже этим летом

Студия Ludeon объявила о выходе нового дополнения для RimWorld под названием Odyssey, который поступит в продажу уже в июле. DLC значительно расширит возможности исследования и принесет множество новых механик в полюбившуюся стратегию.

Главной особенностью Odyssey станет возможность построить собственный гравилёт. С его помощью колонисты смогут перемещаться по всей планете, высаживаться в различных регионах, исследовать территории и находить ценные сокровища. Гравилёт будет не просто транспортом — его можно модернизировать, расширяя функциональность. Со временем он превратится в полноценную мобильную базу с лабораториями, мастерскими, жилыми помещениями и другими отсеками.

В игру добавят пять новых биомов: светолесье, шрамь, луга, ледяные равнины и лавовые поля, каждый из которых принесет уникальные условия для выживания и исследования. Но на этом нововведения не заканчиваются. Теперь игроки смогут покинуть планету и отправиться в открытый космос. За пределами атмосферы появится возможность исследовать разрушенные орбитальные станции, заброшенные спутники и добывать ресурсы на астероидах. Но космос таит в себе опасности — в нём можно столкнуться с агрессивными мусорщиками.

В Odyssey также появится около 40 новых видов животных. Игроки смогут приручать их, использовать в хозяйстве, дрессировать для различных задач, а при необходимости — продавать или использовать в качестве пищи.

Одним из самых загадочных элементов дополнения станет встреча с разумом мехаулья — нечеловеческим интеллектом, стоящим за производством механоидов. Игрокам предстоит сделать выбор: уничтожить его, отключив тем самым все машины, или взять его под контроль и использовать в своих целях.

Odyssey обещает стать одним из самых масштабных и амбициозных дополнений в истории RimWorld, предлагая игрокам новые горизонты для исследования и выживания.