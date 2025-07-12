RimWorld обновила рекорд по онлайну в Steam после выхода обновления

После выхода крупного дополнения Odyssey игра RimWorld обновила собственный рекорд по онлайну в Steam — более 68 тысяч игроков одновременно. Это наивысший показатель за всю историю существования проекта от Ludeon Studios.
Дополнение Odyssey кардинально расширяет границы привычного геймплея. Главным нововведением стали гравилёты — летающие базы, позволяющие перемещаться между регионами планеты в поисках ресурсов, новых биомов и приключений. На борту можно организовать полноценную колонию с каютами, мастерскими, хранилищами и лабораториями.
Также появились пять новых биомов, включая кислотные шрамы, ледяные равнины и лавовые поля, более 40 видов животных, астероиды, рыбалка и множество улучшений для исследования мира.
DLC уже доступно по цене 880 рублей, а базовая игра до 24 июля продаётся со скидкой. Рост онлайна — доказательство того, что интерес к RimWorld по-прежнему огромен.
как в такое пиксельное го8но можно вообще играть...((
Разработчики такие же жлобы как авторы They Are Bilion. За 10 лет скидку выше 20% не делали.
Поэтому можно купить только саму игру, ради доступа к Мастерской, а DLC спиратить.
Ждем обновления модов
Тут больше надежда не на гравилеты, а на проблемы с производительностью. Когда 20+ человечков и наступает толпа из 50 - бой в слайдшоу превращается, и это на и7 13 и 32гб памяти и ссд.
Весомая часть игроков ждет моды. А даже часть обновленных модов нужно еще адаптировать к новому DLC.
С каждым DLC игра только лучше
Чуваков не выдвинули на получение Нобелевской премии? Такую удивительную вещь замутить на движке от старой дрели ! И точки ещё и передвигаются !
Ну и ладушки.