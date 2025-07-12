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RimWorld 03.11.2014
Стратегия, Выживание, Инди, Менеджер, Строительство, Песочница
9.3 2 693 оценки

RimWorld обновила рекорд по онлайну в Steam после выхода обновления

butcher69 butcher69

После выхода крупного дополнения Odyssey игра RimWorld обновила собственный рекорд по онлайну в Steam — более 68 тысяч игроков одновременно. Это наивысший показатель за всю историю существования проекта от Ludeon Studios.

Дополнение Odyssey кардинально расширяет границы привычного геймплея. Главным нововведением стали гравилёты — летающие базы, позволяющие перемещаться между регионами планеты в поисках ресурсов, новых биомов и приключений. На борту можно организовать полноценную колонию с каютами, мастерскими, хранилищами и лабораториями.

Также появились пять новых биомов, включая кислотные шрамы, ледяные равнины и лавовые поля, более 40 видов животных, астероиды, рыбалка и множество улучшений для исследования мира.

DLC уже доступно по цене 880 рублей, а базовая игра до 24 июля продаётся со скидкой. Рост онлайна — доказательство того, что интерес к RimWorld по-прежнему огромен.

11
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Вадим Якимов

как в такое пиксельное го8но можно вообще играть...((

6
Рикочико

Разработчики такие же жлобы как авторы They Are Bilion. За 10 лет скидку выше 20% не делали.

3
Kalaka Whitewing

Поэтому можно купить только саму игру, ради доступа к Мастерской, а DLC спиратить.

PeArAn

Ждем обновления модов

1
BewitchingBaron

Тут больше надежда не на гравилеты, а на проблемы с производительностью. Когда 20+ человечков и наступает толпа из 50 - бой в слайдшоу превращается, и это на и7 13 и 32гб памяти и ссд.

1
InventiveUmek

Весомая часть игроков ждет моды. А даже часть обновленных модов нужно еще адаптировать к новому DLC.
С каждым DLC игра только лучше

1
MORDORR

Чуваков не выдвинули на получение Нобелевской премии? Такую удивительную вещь замутить на движке от старой дрели ! И точки ещё и передвигаются !

1
sa1958

Ну и ладушки.