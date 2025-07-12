RimWorld обновила рекорд по онлайну в Steam после выхода обновления

После выхода крупного дополнения Odyssey игра RimWorld обновила собственный рекорд по онлайну в Steam — более 68 тысяч игроков одновременно. Это наивысший показатель за всю историю существования проекта от Ludeon Studios.

Дополнение Odyssey кардинально расширяет границы привычного геймплея. Главным нововведением стали гравилёты — летающие базы, позволяющие перемещаться между регионами планеты в поисках ресурсов, новых биомов и приключений. На борту можно организовать полноценную колонию с каютами, мастерскими, хранилищами и лабораториями.

Также появились пять новых биомов, включая кислотные шрамы, ледяные равнины и лавовые поля, более 40 видов животных, астероиды, рыбалка и множество улучшений для исследования мира.

DLC уже доступно по цене 880 рублей, а базовая игра до 24 июля продаётся со скидкой. Рост онлайна — доказательство того, что интерес к RimWorld по-прежнему огромен.