Riot Operator вышла в Steam и сразу получила шквал критики

В Steam вышла стратегия Riot Operator, где игрокам предлагают встать во главе сил безопасности и заняться деэскалацией протестов. Разработчики вдохновлялись реальными событиями, а потому предоставили игрокам целый арсенал спецсредств и техники для работы с агрессивно настроенной толпой.

Создатели обещали, что каждая миссия потребует особого подхода. Перед выполнением заданий можно тщательно подобрать снаряжение под конкретную ситуацию — звучит заманчиво, вот только на деле всё оказалось не так радужно.

Судя по отзывам, игра не оправдала ожиданий. Игроки жалуются буквально на всё: несбалансированный геймплей, недоделанную графику, примитивный ИИ и удручающе малое количество контента — всего восемь миссий.