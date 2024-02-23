Для хоррор-шутера Ripout вышло большое обновление с новым оружием и врагами

Стало доступно самое большое обновление для научно-фантастического кооперативного хоррор-шутера RIPOUT от Pet Project Games и 3D Realms. Обновление Monstrous добавляет нового врага, новый тип миссии, новое оружие, новые усиления для питомцев для вашего живого оружия, улучшения производительности, новую анимацию, исправления ошибок и многое другое.

В список чудовищ, с которыми вам придется столкнуться в RIPOUT, добавлен новый враг - Оплот. Силовик, который обеспечивает прикрытие другим врагам во время атаки. Он полностью защищен при движении к игроку. Вы должны подождать, пока он не начнет атаку из минигана, чтобы он стал уязвимым для повреждений. Новое оружие Buckshot — это инструмент, который вы, возможно, захотите использовать, чтобы победить его. Это личное оружие ближнего боя имеет масштабируемый урон в зависимости от того, насколько близко вы находитесь к цели, что делает его захватывающей игрой с риском и вознаграждением для игроков, желающих подойти близко и лично.

Наряду с этим новым врагом и оружием игрокам предстоит выполнить новый тип миссий. Миссии по переработке мусора требуют, чтобы вы убирали предстоящие биологические канистры, попадающие в основную корзину. Не сумеете очистить достаточное количество канистр, и переработчик взорвется, и ваша миссия провалится.