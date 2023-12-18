Для хоррор-шутера RIPOUT вышло первое обновление контента с новыми уровнями и оружием

3D Realms и Pet Project Games объявили о выпуске первого контента в раннем доступе Steam для RIPOUT. В этом обновлении добавлены совершенно новые миссии и уровни, пистолет-пулемет, новое оружие для уничтожения врагов и дополнительная одежда, позволяющая делать это стильно. Но вы не единственный, кто получает новые игрушки. Чудовища, скрывающиеся во тьме, также получают доступ к Geist, модулю, который позволяет им становиться невидимыми. К счастью, ваш верный Pet Gun может украсть его, чтобы дать вам тактическое преимущество при выполнении миссий.

Обновление Payload доступно сегодня вместе с новыми исправлениями ошибок и обновлениями игрового баланса на основе отзывов сообщества.