Хоррор-шутер RIPOUT обзавёлся вторым крупным обновление контента в раннем доступе Steam

3D Realms и Pet Project Games объявили о втором выпуске контента в раннем доступе Steam для RIPOUT: обновление Gear Up. Это новое обновление добавляет несколько аспектов в репертуар контента RIPOUT: два новых набора снаряжения с собственными усилениями и новую острую катану, которая поможет эффективно калечить ваших врагов. Это обновление также содержит новую опасность, новые моды поддержки питомцев и, возможно, самое главное, возможность присоединяться к общедоступным играм.

Обновление Gear Up уже доступно вместе с множеством новых исправлений ошибок и улучшений, особенно касающихся поведения врагов и ощущений от вашего различного оружия.

Особенности обновления Gear Up: