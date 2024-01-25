Хоррор-шутер RIPOUT обзавёлся вторым крупным обновление контента в раннем доступе Steam

3D Realms и Pet Project Games объявили о втором выпуске контента в раннем доступе Steam для RIPOUT: обновление Gear Up. Это новое обновление добавляет несколько аспектов в репертуар контента RIPOUT: два новых набора снаряжения с собственными усилениями и новую острую катану, которая поможет эффективно калечить ваших врагов. Это обновление также содержит новую опасность, новые моды поддержки питомцев и, возможно, самое главное, возможность присоединяться к общедоступным играм.
Обновление Gear Up уже доступно вместе с множеством новых исправлений ошибок и улучшений, особенно касающихся поведения врагов и ощущений от вашего различного оружия.
Особенности обновления Gear Up:
- Новые наборы снаряжения: костюмы «Тайные операции» и «Мотылек», каждый из которых имеет уникальный набор баффов для каждой части одежды.
- Новое оружие ближнего боя: в качестве оружия ближнего боя добавлена катана. Оно заменяет способность отбрасывать врагов в пользу скорости и наносит больше урона, чем доступное в настоящее время оружие ближнего боя.
- Новая опасность — бластерная турель: бластерная турель — это метательное оружие, которое при уничтожении порождает бластерное существо.
- Новые моды поддержки питомцев: добавлены три новых мода поддержки питомцев. Каждый из них представляет собой пассивную модификацию домашнего пистолета, которая вызывает урон ЭМИ, огнем или кислотой в радиусе вокруг игрока.
- Присоединяйтесь к текущим публичным играм: одна из наиболее востребованных функций сообщества — игроки смогут присоединяться к публичным играм, которые в данный момент находятся в стадии разработки, что позволит легче заводить новых друзей и находить игры во время игры в RIPOUT.
- Дополнительные возможности: Обновление Gear Up также вносит улучшения в перестрелку и поведение врагов, а также новую анимацию врагов.
у игры большая проблема - нет импакта. оружие делает пук-пук. мобы через 2 секунды растворяются. темень как в подвале ночью
может когда-нить и куплю по скидке) там есть кроссплей c эпиком? то смотрю онлайн вообще плох(((((((