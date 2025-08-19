Разработчик Rise of Industry рассказал о почти полном отсутствии заработка с игры, несмотря на ее миллионные доходы

Основатель Dapper Penguin Studios и один из создателей экономической стратегии Rise of Industry, Алекс Мочи, опубликовал видео, в котором поделился подробностями неудачного сотрудничества с издательством Kalypso Media. По его словам, это был плохой издательский контракт, который привел к продаже прав на игру и почти довел студию до банкротства.

Как рассказал Мочи, в 2016 году его команда подписала соглашение с Kalypso Media. Условия предполагали аванс в 75 тысяч долларов и разделение выручки 50/50 до тех пор, пока издатель не получит первые 100 тысяч долларов, после чего доля разработчиков должна была вырасти до 60%. После выхода в ранний доступ в 2018 году и полноценного релиза в 2019-м игра показала хорошие результаты, получила положительные отзывы и пользовалась популярностью в Steam.

Однако, по утверждению разработчика, через несколько месяцев после релиза издатель передал управление игрой своему дочернему бренду Kasedo Games, после чего продвижение проекта значительно ухудшилось, а продажи упали. Мочи сообщил, что к тому моменту игра принесла 1,2 млн долларов издателю и 1,5 млн долларов разработчикам, но эти цифры не учитывали комиссию Steam, налоги и другие расходы. В результате к 2021 году убытки Dapper Penguin Studios достигли 140 тысяч долларов. Постоянные переработки привели Мочи к нервному срыву, и, чтобы избежать продажи дома, он согласился передать права на IP, включая весь код, издателю за 5 тысяч долларов. Разработчик также отметил, что после сделки продажи игры снова выросли, а недавно Kasedo Games выпустила сиквел.

Представители Kasedo Games ответили на обвинения, заявив, что в рассказе Мочи есть неточности. По их словам, с Dapper Penguin Studios изначально было заключено лицензионное соглашение. Согласно ему, издатель предоставил аванс, но все затраты на разработку студия покрывала самостоятельно. В Kasedo Games также подчеркнули, что помимо 5 тысяч долларов за IP, Алекс Мочи впоследствии получил еще 45 тысяч долларов в качестве компенсации за будущие продажи проекта.