Америка 80-х в дебютном трейлере экономической стратегии Rise of Industry 2

Разработчики из SomaSim представили новую экономическую стратегию под названием Rise of Industry 2, которая позволит нам феноменально погрузиться в промышленный мир Соединенных Штатов 1980-х годов.

Игра предложит пользователям 15 захватывающих сценариев в рамках кампании, где мы сможем развить свои собственные производственные предприятия – фабрики, электростанции, печи и фермы. Кроме того, у игроков появится возможность выбрать режим песочницы, где мы сможем определить собственное направление развития и способ достижения успеха.

Выход игры Rise of Industry 2 на PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК, но точной даты выхода пока нет.