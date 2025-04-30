Экономический симулятор Rise of Industry 2 выйдет 3 июня - постройте бизнес-империю в духе 80-х

Издатель Kasedo Games и студия SomaSim официально анонсировали дату выхода Rise of Industry 2. Сиквел популярного экономического симулятора появится на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam и Epic Games Store) уже 3 июня 2025 года.

Действие игры разворачивается в бурно развивающихся 1980-х — эпохе технологических прорывов, глобализации и стремительного роста прибыли. В этих условиях игроку предстоит создать промышленную империю с нуля, освоить производственные цепочки, наладить внешнеэкономические связи и завоевать глобальные рынки.

Rise of Industry 2 предлагает 15 уникальных сценариев в сюжетной кампании, а также режим песочницы, где можно выстраивать свою бизнес-стратегию без ограничений. Игроки смогут управлять автомобилестроительными заводами, винодельнями, шахтами и даже авиапредприятиями. Ассортимент товаров огромен: от телевизоров и винилов до виски, батареек и игрушек.

Особое внимание уделено логистике, модернизации и взаимодействию с властями. Важную роль играют научные исследования, контракты с зарубежными партнерами, общественные связи и поддержка сотрудников. В вашем распоряжении — современные технологии, влиятельные связи и верные управленцы.

Rise of Industry 2 — это шанс построить собственную бизнес-империю в духе 80-х и реализовать свою американскую мечту.