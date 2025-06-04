Состоялся релиз экономической стратегии Rise of Industry 2, переносящей игроков в США 1980-х годов

На ПК и консолях дебютировала Rise of Industry 2 — экономическая стратегия, переносящая игроков в США 1980-х годов. Эпоха дерегуляции, амбиций и внезапных состояний — идеальная сцена для тех, кто мечтает построить бизнес-империю с нуля.

Игра вышла одновременно на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. На ПК её можно приобрести в Steam и Epic Games Store.

Rise of Industry 2 — сиквел оригинальной игры 2019 года, которую критики приняли сдержанно (62% на Metacritic), в то время как в Steam оценки были выше — 74% положительных. Впрочем, над второй частью работает уже другая команда — SomaSim, авторы признанного симулятора Project Highrise (85% положительных отзывов).