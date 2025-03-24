Студия SomaSim вместе с издателем Kasedo Games поделились деталями своего нового проекта - Rise of Industry 2

Новый симулятор бизнеса развернётся в 1980-ые годы, когда мировая экономика переживала очередной этап становления.

События происходят в США, в лучшем месте месте для реализации капиталистических амбиций. Геймерам предстоит пройти 15 сюжетных сценариев, в которых надо управлять различными организациями, бороться с конкурентами и налаживать связи с соседями.

Присутствуют разнообразные методы ведения бизнеса — от производства автомобилей и добычи природных ресурсов до продажи элитных вин. Для большей свободы в зарабатывании денег, будет режим песочницы.

Неотъемлемой частью геймплея будут инновации, строительство новых объектов и вложения в научно-исследовательские центры помогут оставаться на передовой технологического прогресса.

Важна и социальная взаимовыручка, поддержание хороших отношений с советом директоров и налаживание связей с ген директорами и предпринимателями будут очень важны для успеха и повышения в карьере.

Релиз Rise of Industry 2 состоится в мае текущего года на ПК и консолях.