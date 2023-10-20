Компания MicroProse поможет с выпуском пиратской ролевой стратегии Rise of Piracy

Компания MicroProse выступит издателем этой игры, которая разрабатывается одним разработчиком с 2018 года. Игра уже давно должна была дебютировать в раннем доступе в Steam, так что с помощью MicroProse это произойдет скорее раньше, чем позже.

Rise of Piracy - это стратегия в реальном времени, в которой мы будем подниматься по карьерной лестнице в качестве капитана корабля. В начале игрок получит лишь небольшое судно и горстку монет, но со временем он сможет стать важной персоной. Экономический успех может быть достигнут как за счет торговли и сотрудничества с различными фракциями, так и за счет нападения на другие корабли и получения с них добычи. Пиратство, однако, будет совершенно необязательным механизмом.

Развитию флота также будет способствовать система дипломатии и найма дополнительных членов экипажа, которые пригодятся, например, во время абордажа. В начале раннего доступа в игре будет представлено более десятка кораблей, а дополнительный контент, включая новые фракции, острова и режимы, будет появляться в (бесплатных) обновлениях. Стоит отметить, что в игре будут представлены как одиночный, так и многопользовательский режимы.

На данный момент неизвестно, когда именно состоится дебют.