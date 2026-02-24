Море возможностей и абордажи: Rise of Piracy вышла в раннем доступе Steam

Издательство MicroProse объявило о запуске Rise of Piracy в раннем доступе Steam. Новый симулятор пиратской жизни уже доступен на ПК, а в рамках стартового предложения игру можно приобрести за 334 рубля.

Проект делает ставку на постепенное развитие и глубокую систему прогресса. Игрок начинает путь с небольшого судна и скромного капитала, выполняет задания, ищет сокровища и наращивает влияние. Со временем можно собрать внушительный флот, обучить экипажи и взяться за более амбициозные задачи — от захвата островов до масштабных морских сражений против колониальных держав. Также доступны охота на пиратов, экспедиции в неизведанные регионы и поиски древних кладов.

Пиратство — лишь один из возможных путей. В игре реализована торговая система с более чем 200 видами ресурсов. Пользователи могут выстроить собственную торговую сеть, добавив в флот специализированные суда и наладив поставки между регионами.

Отдельного внимания заслуживает дипломатическая модель: фракции взаимодействуют друг с другом, вступают в войны и влияют на баланс сил. Это отражается на доступности маршрутов, активности военных кораблей и общей стратегии прохождения.

Для запуска потребуется 64-битная Windows 11, минимум 4 ГБ ОЗУ и видеокарта уровня GTX 1650. Рекомендуется 8 ГБ оперативной памяти и GPU класса RTX 3070 Ti. Игра занимает 28 ГБ на диске.