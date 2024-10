Детективный квест The Rise of the Golden Idol выйдет 12 ноября

The Rise of the Golden Idol — новая детективная адвенчура от студии Color Gray Games — выйдет 12 ноября на ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и мобильных устройствах через подписку Netflix.

Игра продолжает сюжет первой части, выпущенной в 2022 году, но события переносятся на 300 лет вперёд, в 1975 год. Игрокам предстоит расследовать 15 странных и запутанных дел, полных преступлений, смертей и разврата, где снова фигурирует загадочная золотая статуэтка.

Злодеяния можно раскрывать любым способом, и игроки столкнутся с эксцентричными персонажами, такими как заключённые, ведущие ток-шоу и корпоративные менеджеры.