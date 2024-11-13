Состоялся релиз детективной адвенчуры The Rise of the Golden Idol - игра получила 83 балла на Metacritic

Состоялся релиз The Rise of the Golden Idol от студии Color Gray Games. Игра получила хорошие оценки от критиков: средняя оценка игры на Opencritic составила 84 балла, а на Metacritic - 83 балла.

The Rise of the Golden Idol является продолжением The Case of the Golden Idol и представляет из себя детективную адвенчуру, действие которой разворачивается в 1970-х. Игроку предстоит расследовать дело о проклятой золотой статуэтке и связанных с ней загадочных убийствах.

Игра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и мобильных платформах. На Nintendo Switch игра выйдет 14 ноября.