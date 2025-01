Состоялся релиз русификатора для детективной адвенчуры The Rise of the Golden Idol

Как стало известно, пользователь voltamper и его команда выпустили русификатор для адвенчуры The Rise of the Golden Idol от студии Color Gray Games.

Скачать русификатор можно с нашего сайта:

The Rise of the Golden Idol является продолжением The Case of the Golden Idol и представляет из себя детективную адвенчуру, действие которой разворачивается в 1970-х. Игроку предстоит расследовать дело о проклятой золотой статуэтке и связанных с ней загадочных убийствах. Игра получила хорошие оценки от критиков: средняя оценка игры на Opencritic и Metacritic составила 85 баллов.

Игра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и мобильных платформах.