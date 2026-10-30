В Steam состоялся релиз средневекового симулятора торговли и градостроительства Rise of the Merchants

В раннем доступе цифровой площадки Steam состоялся релиз средневекового симулятора градостроительства, торговли и политики под названием Rise of the Merchants. За разработку отвечает независимая студия Black Duke Games, а издателем выступает компания Three River Games. Проект переносит участников в средневековое графство, предлагая развивать скромную деревню до статуса процветающего торгового центра в условиях единого сетевого пространства.

Главной особенностью стратегии стало совмещение традиционного градостроительства с элементами многопользовательской песочницы. Поселения реальных участников соседствуют на общей карте мира, а экономическая система опирается на баланс спроса и предложения между городами. В распоряжении градоначальников находится более 50 типов построек и ремесленных мастерских. Пользователям необходимо не только возводить здания, но и настраивать многоступенчатые производственные цепочки, удовлетворять запросы жителей, а также распределять сырье для поддержания темпов работы мастерских и долговечности конструкций.

Торговые операции осуществляются через наземные караваны и речные маршруты. Для транспортировки товаров используются различные виды вьючных животных, включая неприхотливых ослов, выносливых волов и быстроходных лошадей разных пород, а также речные суда вроде барж и галер. Каждый нанимаемый житель обладает набором индивидуальных характеристик, нужд и талантов, способных повысить производительность или открыть доступ к уникальным поручениям в местной таверне. Помимо экономической конкуренции, проект предусматривает политическую борьбу за влияние в городском совете и при дворе графа, а также опциональный режим PvP с организацией диверсий против соперников.

Ранний доступ Rise of the Merchants полностью направлен на развитие проекта вместе с сообществом. Базовый игровой процесс уже полностью готов, однако глубина механик, баланс и долгосрочная прогрессия только выиграют от отзывов реальных игроков.

- Эрик, разработчик из студии Black Duke Games

Разработчики рассчитывают продержать проект в стадии раннего доступа около 12 месяцев. В опубликованном плане обновлений значатся внедрение редактора гербов, механика смены времен года с влиянием погоды на логистику, система официальных торговых соглашений между городами, а также регулярные сезонные испытания с открытием тайных маршрутов.

На старте проект получил 67% положительных отзывов в Steam, однако запуск сопровождался существенными техническими претензиями. Игроки раскритиковали постоянное требование сетевого подключения для по сути одиночного градостроительного симулятора, из-за которого любые технические работы на серверах полностью парализуют доступ к игре. Российская аудитория столкнулась с невозможностью войти на серверы без подключения через VPN. Кроме того, нарекания вызвали медлительные анимации, зависания заданий при нарушении строгой последовательности шагов в обучении и задержки интерфейса, связанные с синхронизацией данных.

Пользователи сравнивают игровую механику с классическими сериями The Guild и Patrician, отмечая увлекательную логистику и высокую сложность начального этапа развития. Создатели оперативно отреагировали на первые отчеты и 30 октября выпустили патч 0.5.6, устранивший падение частоты кадров при продолжительных сессиях, ошибки планировщика маршрутов и сложности со стартовыми условиями поселений.

До 12 ноября приобрести Rise of the Merchants можно со скидкой 20% за 920 рублей, после чего стоимость вернется к отметке 1150 рублей. Проект получил полную совместимость с портативным компьютером Steam Deck, поддержку геймпадов и русскоязычную локализацию интерфейса.